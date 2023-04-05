МЗС РФ заявило, що Україна "намагається впливати" на російські супутники
Середа, 5 квітня 2023, 19:59
Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що Україна за допомогою іноземних фахівців нібито здійснює спроби "впливу" на російські супутники зв'язку.
Джерело: ТАСС з посиланням на заяву МЗС
Дослівно МЗС: "Київський режим за участі фахівців низки іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв'язку. Це є позамежним порушенням міжнародного права. Російська сторона має право відповісти належним чином. Всі необхідні можливості для цього є".
Деталі: Інших пояснень або подробиць у дипломатичному відомстві не надали.
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