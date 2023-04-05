МЗС РФ заявило, що Україна "намагається впливати" на російські супутники

Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що Україна за допомогою іноземних фахівців нібито здійснює спроби "впливу" на російські супутники зв'язку.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву МЗС

Дослівно МЗС: "Київський режим за участі фахівців низки іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв'язку. Це є позамежним порушенням міжнародного права. Російська сторона має право відповісти належним чином. Всі необхідні можливості для цього є".

Деталі: Інших пояснень або подробиць у дипломатичному відомстві не надали.