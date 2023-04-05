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МЗС РФ заявило, що Україна "намагається впливати" на російські супутники

Євген КізіловСереда, 5 квітня 2023, 19:59
МЗС РФ заявило, що Україна намагається впливати на російські супутники
Getty Images

Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що Україна за допомогою іноземних фахівців нібито здійснює спроби "впливу" на російські супутники зв'язку.

Джерело: ТАСС з посиланням на заяву МЗС

Дослівно МЗС: "Київський режим за участі фахівців низки іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв'язку. Це є позамежним порушенням міжнародного права. Російська сторона має право відповісти належним чином. Всі необхідні можливості для цього є".

Деталі: Інших пояснень або подробиць у дипломатичному відомстві не надали.

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Теми: космосРосіяУкраїна
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