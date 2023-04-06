Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Интенсивность вражеских обстрелов в марте выросла – ГПСУ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 04:40
Интенсивность вражеских обстрелов в марте выросла – ГПСУ
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина - Укринформ"

В марте пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны участвовали в более 900 боевых столкновениях с агрессором.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В течение марта пограничники выдержали более 1800 обстрелов, которые осуществлял враг по позициям наших военнослужащих.

Реклама:

Их интенсивность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%.

Совместно с другими подразделениями пограничники в течение марта участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с агрессором. Также в ходе совместных действий уничтожено значительное количество живой силы противника и вражеской техники".

Детали: По его словам, атаки врага украинские военнослужащие постоянно отражают на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. На последнем враг продолжает концентрировать свои самые большие наступательные возможности, несмотря на значительные потери. Оккупанты пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения.

ВИДЕО ДНЯ

Особенно спикер отметил эффективные действия групп аэроразведки пограничных подразделений, которые не только уничтожают врага, но и корректируют огонь артиллерии по позициям противника.

Темы: ЕСпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
Все новости...
Реклама: