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Интенсивность вражеских обстрелов в марте выросла – ГПСУ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 04:40
Интенсивность вражеских обстрелов в марте выросла – ГПСУ
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина - Укринформ"

В марте пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны участвовали в более 900 боевых столкновениях с агрессором.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В течение марта пограничники выдержали более 1800 обстрелов, которые осуществлял враг по позициям наших военнослужащих.

Их интенсивность по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%.

Совместно с другими подразделениями пограничники в течение марта участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с агрессором. Также в ходе совместных действий уничтожено значительное количество живой силы противника и вражеской техники".

Детали: По его словам, атаки врага украинские военнослужащие постоянно отражают на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. На последнем враг продолжает концентрировать свои самые большие наступательные возможности, несмотря на значительные потери. Оккупанты пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения.

Особенно спикер отметил эффективные действия групп аэроразведки пограничных подразделений, которые не только уничтожают врага, но и корректируют огонь артиллерии по позициям противника.

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Темы: ЕСпомощь Украинеоружие
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