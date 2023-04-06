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Премьер Финляндии подала в отставку после поражения на выборах

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 10:54

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала президенту Саули Ниинистё прошение об отставке правительства.

Церемония состоялась в официальной резиденции президента Финляндии в четверг утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle.

Отставка правительства Марин связана с проведением в стране парламентских выборов 2 апреля, на которых ее социал-демократы заняли третье место.

"Уважаемый президент республики, с уважением прошу вас освободить от должности меня и других членов правительственного совета", - сказала Марин.

Президент Ниинистё принял просьбу об отставке. Правительство Марин будет работать в статусе временного, пока партии не сформируют новый кабинет.

Петтери Орпо, председатель Национальной коалиционной партии, которая выиграла выборы, на следующей неделе начнет консультации о формировании правительства.

Накануне Марин заявила, что осенью покинет пост председателя Социал-демократической партии.

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На выборах в воскресенье 2 апреля Марин стремилась получить еще один срок на своем посту, но это ей не удалось.

Подробно о смене власти в Финляндии и о том, чего ждать от отставки Санны Марин с должности премьера, читайте в статье "ЕП".

Темы: Финляндия
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