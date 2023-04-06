Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России критически мало ракет – Данилов

Евгений КизиловЧетверг, 6 апреля 2023, 18:17
В России критически мало ракет – Данилов
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Оно действительно снизилось до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура – это трагедия".

Детали: Секретарь СНБО добавил, что Россия не имеет возможности наращивать ракетные ресурсы в том количестве, в котором бы хотела.

Что предшествовало: 9 марта Россия осуществила очередной массированный удар по Украине, но уже с учетом дефицита высокоточных ракет. По данным разведки, эти ракеты РФ производила целый месяц.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияоружиеДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
Росcия
Данилов: Россия не сняла с повестки дня ликвидацию Зеленского
В Россию вывезли около 2,5 тысяч заключенных с оккупированных территорий – Лубинец
Россиянам не дает покоя успех ChatGPT: задумали нейросеть "Жириновский"
Последние новости
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
20:47
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Все новости...
Реклама: