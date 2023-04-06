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В России критически мало ракет – Данилов

Евгений КизиловЧетверг, 6 апреля 2023, 18:17
В России критически мало ракет – Данилов
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Оно действительно снизилось до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура – это трагедия".

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Детали: Секретарь СНБО добавил, что Россия не имеет возможности наращивать ракетные ресурсы в том количестве, в котором бы хотела.

Что предшествовало: 9 марта Россия осуществила очередной массированный удар по Украине, но уже с учетом дефицита высокоточных ракет. По данным разведки, эти ракеты РФ производила целый месяц.

Темы: РосcияоружиеДанилов
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