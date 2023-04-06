Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

Экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова доставили в Высший суд города Ниш (Сербия), где заслушивают дело о вероятном отмывании им денег.

Источник: балканская служба "Радио Свобода"

Детали: На заседании 6 апреля суд заслушал Олега Наумова - отца экс-чиновника СБУ.

Он подтвердил версию защиты, что деньги, с которыми задержали его сына во время ареста в Сербии, якобы принадлежат семье.

Отец Наумова рассказал, что 16 февраля 2022 года якобы занял деньги у своего бизнес-партнера, чтобы открыть телеканал.

Прямая речь Олега Наумова: "Я хотел открыть новый канал и продать его кабельным операторам по всей Украине, поэтому мне нужны были деньги. Я одолжил их у бизнес-партнера, обязавшись вернуть до конца 2023 года".

Также, по его версии, в дальнейшем он отказался от идеи создавать телеканал из-за полномасштабного вторжения России в Украину, перевел деньги в Европу и, в дальнейшем, передал деньги своей невестке - Анне Ревенко, "чтобы она купила дом в Турции, куда переедет вся семья". В то же время он заявил, что намерен вернуть долг.

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Ранее "Схемы" нашли ряд имущества, оформленного на Ревенко и доказали, что она является приближенным лицом Андрея Наумова.

Непосредственно на заседание СМИ не допустили. Никаких решений суд не вынес, рассмотрение дела - продолжит в мае.

Сам Андрей Наумов был замечен в коридоре суда с наручниками на руках.

Во время предыдущего заседания в Высшем суде в Нише 17 марта он также заявлял, что 608 000 евро и 125 000 долларов, найденные в автомобиле во время ареста, это "семейные деньги" и они были нужны, чтобы переехать в Стамбул.

В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен. В Сербии также на рассмотрении вопрос о его возможной экстрадиции в Украину.

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