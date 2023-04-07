В ОП говорят, что слитые в сеть материалы об украинском контрнаступлении – подделка РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк намекает, что материалы о подготовке украинского контрнаступления, которые появились в сети как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной российской разведкой.

Источник: Подоляк в Твиттере и Telegram

Прямая речь: "С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов это фотошоп и "виртуальные псевдосливы".

Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро".

Детали: По словам Подоляка, опубликованные данные, скорее, опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также содержат большой объем фиктивной информации.

При этом советник главы ОП отмечает: бесспорно, любая война предполагает постоянные попытки разведорганов вражеской стороны получить доступ к наработкам Генерального штаба.

В то же время, если бы Россия действительно получила реальные сценарные заготовки - она вряд ли обнародовала бы их. Ведь гораздо выгоднее заготовить собственные встречные ловушки, оставляя при этом вторую сторону в неведении о собственном знании.

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Публикация сейчас - это безусловное доказательство исключительно оперативной информационной игры России, подчеркнул Подоляк.

Что предшествовало: В Twitter и Telegram появились "засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением".

Издание New York Times написало, что сейчас Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, которые появились в соцсетях.

Военные аналитики заявили NYT, что некоторые разделы документов, вероятно, были изменены - в них завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.