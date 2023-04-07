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В России решили проверить, финансирует ли Меладзе ВСУ

Алена МазуренкоПятница, 7 апреля 2023, 14:15
В России решили проверить, финансирует ли Меладзе ВСУ
фото: ТАСС

Прокуратуре Москвы поручили проверить, не помогает ли певец Валерий Меладзе Вооруженным силам Украины.

Источник: прокремлевское издание ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что 29 марта руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить, не финансирует ли Валерий Меладзе ВСУ из средств, которые певец заработал "на корпоративах в Москве и Дубае".

В январе несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Меладзе в Дубае.

Там Меладзе на фразу: "Слава Украине", отвечает: "Героям слава".

В то же время в новом расследовании "Украинской правды" Меладзе заметили в Куршевеле в компании жены заместителя министра обороны России Тимура Иванова, Светланы Ивановой.

Меладзе отказался отвечать на вопросы о войне и сбежал от журналистов УП.

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Темы: РосcиявойнамузыкаВооруженные силы
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