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Подозрение в госизмене объявили "политологу" Медведчука, который скрывается в Крыму

Валентина РоманенкоПятница, 7 апреля 2023, 14:38
Подозрение в госизмене объявили политологу Медведчука, который скрывается в Крыму
иллюстрация СБУ

Прокремлевскому "политологу" Александру Лазареву, который помогает агрессору в войне против Украины, заочно сообщили о подозрении в государственной измене и унижении национальной чести и достоинства.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура

Дословно спецслужба: "Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, которые работали на Медведчука, Мураева и Шария.

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Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве.

Для этого был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "russia today".

В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной"".

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Детали: По данным СБУ, после 24 февраля 2022 года Лазарев скрыто выехал за границу.

Впоследствии он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове, отмечают в СБУ.

Своими действиями политолог, уроженец Хмельницкой области, нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и информационной безопасности Украины, оказав помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере, отмечают в прокуратуре.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене и унижении национальной чести и достоинства.

Темы: госизменаСБУ
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