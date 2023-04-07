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Священник-блогер РПЦ призывает российских военных убивать украинцев – подозрение

Валентина РоманенкоПятница, 7 апреля 2023, 16:58
Священник-блогер РПЦ призывает российских военных убивать украинцев – подозрение
иллюстрация СБУ

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в пропаганде войны и глорификации армии РФ пророссийскому блогеру-священнику.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным спецслужбы, подозреваемый - протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев - выпускник факультета спецпропаганды военного института министерства обороны СССР в Москве.

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Ткачев является уроженцем Львова. В течение 12 лет он служил в соборе УПЦ МП в этом городе. С 2005 года проживал в Киеве, в 2013 году его назначили руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь".

Именно тогда он начал активно распространять через медиа прокремлевские нарративы, где ставил "под сомнение" существование украинской государственности.

В 2014 году церковник сбежал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских оккупантов.

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Для этого создал собственные каналы в мессенджере Телеграмм и видеохостинге Ютуб, на которые подписалось почти 1,3 млн пользователей.

Там он публикует свои "проповеди", в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины. Мужчина выражал благодарность военным РФ за выполнение в Украине "грязной кровавой работы".

Задокументировано, что московский клирик предлагал россиянам наносить религиозные надписи на российские снаряды, которые агрессор использует для ракетных ударов по украинским городам.

Кроме того, Ткачев является частым "гостем" в эфирах центральных каналов РФ, где активно оправдывает военные преступления Кремля.

Правоохранители указывают, что экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности фигуранта.

Темы: церковьРосcиявойнаСБУ
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