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Зеленский, ВР, Кабмин и силовики: топ-чиновники не подавали декларации за 2022

Соня ЛукашоваПятница, 7 апреля 2023, 18:03
Зеленский, ВР, Кабмин и силовики: топ-чиновники не подавали декларации за 2022

Топ-чиновники из числа руководства Верховной Рады, Кабмина, силовых структур, а также президент Владимир Зеленский добровольно не подали декларации за 2022 год, которые во время войны не являются обязательными.

Источник: ответ Национального агентства по предотвращению коррупции на запрос "Украинской правды"

Детали: УП попросила сообщить, отчитались ли о своих доходах и расходах следующие лица:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • премьер-министр Денис Шмигаль;
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • генпрокурор Андрей Костин;
  • глава Службы безопасности Украины Василий Малюк;
  • бывший глава СБУ Иван Баканов;
  • бывшая генпрокурор, а ныне посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова;
  • глава Верховной Рады Руслан Стефанчук;
  • глава Верховного суда Всеволод Князев;
  • руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

В НАПК ответили, что 10 перечисленных лиц декларации за 2022 год не подавали.

"Украинская правда" также поинтересовалась, сколько сотрудников в ключевых органах страны отчитались за 2022 год.

Среди глав областных администраций только один человек подал декларацию. Кто именно – НАПК не утончает.

По состоянию на 6 апреля в специальный реестр внесено 45 деклараций нардепов в целом за 2021 и 2022 годы.

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Относительно других топ-чиновников, в частности, из Кабмина и Офиса президента, НАПК не сообщило статистику за 2022 год.

Почему это важно: До начала полномасштабной войны публичные служащие были обязаны ежегодно до конца марта подавать электронные декларации за предыдущий год. Однако в 2022 реестр деклараций был скрыт из публичного доступа, а сама отчетность стала добровольной.

Что было раньше: НАПК запустило счетчик, отражающий количество поданных деклараций за 2021 год. По словам главы агентства, рядовые чиновники исправно подают декларации, а "среди топ-чиновников и нардепов количество отчитавшихся минимальное".

Темы: декларации
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