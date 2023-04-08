Зеленский: Нет такого народа, который бы одобрял то, что принесла российская оккупация

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ценности, за которые борются сейчас украинцы, близки даже народам, которые находятся географически далеко.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что на этой неделе впервые обратился к парламенту в Латинской Америке – парламенту Чили.

Прямая речь: "На самом деле ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, близки каждому народу, независимо от того, далеко ли географически они от нас.

Все ценят безопасность и защиту от террора. Нет такого народа, который бы относился одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов...

Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет, и покой вернется. Вернется не только Украине – вернется всем в мире. Я благодарю Чили за поддержку!".

Что предшествовало: 4 апреля Зеленский обратился к парламенту Чили, призвав поддержать усилия Международного уголовного суда относительно ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.