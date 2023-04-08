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Зеленский: Нет такого народа, который бы одобрял то, что принесла российская оккупация

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 21:25
Зеленский: Нет такого народа, который бы одобрял то, что принесла российская оккупация
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ценности, за которые борются сейчас украинцы, близки даже народам, которые находятся географически далеко.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что на этой неделе впервые обратился к парламенту в Латинской Америке – парламенту Чили.

Прямая речь: "На самом деле ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, близки каждому народу, независимо от того, далеко ли географически они от нас.

Все ценят безопасность и защиту от террора. Нет такого народа, который бы относился одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов...

Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет, и покой вернется. Вернется не только Украине – вернется всем в мире. Я благодарю Чили за поддержку!".

Что предшествовало: 4 апреля Зеленский обратился к парламенту Чили, призвав поддержать усилия Международного уголовного суда относительно ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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