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Зеленський: Немає такого народу, який би схвалював те, що принесла російська окупація

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 21:25
Зеленський: Немає такого народу, який би схвалював те, що принесла російська окупація
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що цінності, за які боряться зараз українці, близькі навіть народам, які перебувають географічно далеко.

Джерело: вечірнє звернення президента.

Деталі: Зеленський зазначив, що цього тижня вперше звернувся до парламенту в Латинській Америці – до парламенту Чилі.

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Пряма мова: "Насправді цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нас.

Усі цінують безпеку й захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст...

Що більше світ знатиме про російську агресію, то швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише Україні – повернеться всім у світі. Я дякую Чилі за підтримку!".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 4 квітня Зеленський звернувся до парламенту Чилі, закликавши підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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