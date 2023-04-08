Зеленський: Немає такого народу, який би схвалював те, що принесла російська окупація

Президент Володимир Зеленський наголошує, що цінності, за які боряться зараз українці, близькі навіть народам, які перебувають географічно далеко.

Джерело: вечірнє звернення президента.

Деталі: Зеленський зазначив, що цього тижня вперше звернувся до парламенту в Латинській Америці – до парламенту Чилі.

Пряма мова: "Насправді цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нас.

Усі цінують безпеку й захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст...

Що більше світ знатиме про російську агресію, то швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише Україні – повернеться всім у світі. Я дякую Чилі за підтримку!".

Що передувало: 4 квітня Зеленський звернувся до парламенту Чилі, закликавши підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна.