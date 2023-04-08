Зеленский: Только вместе с Украиной НАТО будет гарантировать защиту Европе
Президент Владимир Зеленский отмечает, что только вместе с Украиной НАТО сможет гарантировать настоящую защиту Европе.
Источник: вечернее обращение президента
Детали: Зеленский поблагодарил литовский Сейм за признание необходимости на саммите Альянса в Вильнюсе пригласить Украину стать членом НАТО.
Прямая речь: "Спасибо литовскому народу, всем литовским политикам за понимание именно актуальной ситуации безопасности в Европе.
Только вместе с Украиной Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе от любого посягательства на жизнь народов – на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах. А вот без Украины сложно представить прочность".
Больше деталей: Зеленский отметил, что это решение литовского Сеймаса будет иметь продолжение "в ближайшие недели и месяцы".
"Уже работаем над этим", - сказал он.
Что предшествовало: 6 апреля литовский парламент единогласно одобрил резолюцию, в которой содержится пункт о необходимости официально пригласить Украину присоединиться к НАТО на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле.