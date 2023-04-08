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Зеленський: Лише разом з Україною НАТО гарантуватиме захист Європі

Катерина ТищенкоСубота, 8 квітня 2023, 21:36
Зеленський: Лише разом з Україною НАТО гарантуватиме захист Європі
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що лише разом із Україною НАТО зможе гарантувати справжній захист Європі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський подякував Литовському Сеймасу за визнання необхідності на саміті Альянсу в Вільнюсі запросити Україну стати членом НАТО.

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Пряма мова: "Дякую литовському народу, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі.

Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів – на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність".

Більше деталей: Зеленський зазначив, що це рішення литовського Сеймасу матиме продовження "найближчими тижнями й місяцями".

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"Уже працюємо над цим", - сказав він.

Що передувало: 6 квітня литовський парламент одноголосно схвалив резолюцію, в якій міститься пункт про необхідність офіційно запросити Україну приєднатися до НАТО на саміті Альянсу, що пройде у Вільнюсі у липні.

Теми: ЗеленськийЛитваНАТО
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