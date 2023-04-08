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В МИД упрекнули Ватикан за попытки приравнять жертву и агрессора

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 21:59
В МИД упрекнули Ватикан за попытки приравнять жертву и агрессора
Крестный ход в Риме, фото vaticannews

В МИД Украины заявили, что нынешнее шествие в Риме на Страстную пятницу было снова омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Дословно: "Вчера в Страстную пятницу в Риме состоялось большое религиозное действо - Крестный ход. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над унынием. Мы глубоко благодарны Папе Франциску за его заботу об Украине и украинцах.

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К сожалению, вынуждены констатировать, что в этом году шествие было снова омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора".

Детали: Речь идет о текстах, которые были зачитаны во время 10-й стации Крестного хода: от имени украинского подростка, который нашел приют в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины. 

В МИД разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста.

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Дословно: "Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, воплощая против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства.

Попытки поставить знак равенства между Украиной, которая страдает, и Россией, которая наносит страдания, не способствует примирению. Примирение может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за причиненные страдания и просьбы прощения перед украинцами".

Больше деталей: В МИД рассчитывают, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет базироваться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости.

Что предшествовало: В Ватикане решили во время крестного пути в Колизее 7 апреля совместить свидетельства украинского и российского подростков, хотя в прошлом году подобная инициатива с женщинами вызвала возмущение в Украине. 

Темы: МИДВатиканвойна
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