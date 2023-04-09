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Паспортизация РФ на Херсонщине: оккупанты обещают "жилищные сертификаты" – ЦНС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 02:58
Паспортизация РФ на Херсонщине: оккупанты обещают жилищные сертификаты – ЦНС
иллюстративное фото ССО

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики побуждают местных жителей получать российские паспорта, обещая за это "выдачу государственных жилищных сертификатов РФ".

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "...применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов - выдачу государственных жилищных сертификатов РФ, предназначенных для приобретения жилья на территории РФ".

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Детали: В ЦНС объясняют, что информационная кампания, которая была развернута вокруг этого процесса, подчеркивает, что херсонцы заключают соглашение, чтобы поселиться в новые квартиры "в безопасных регионах РФ".

Сопротивление отмечает, что средняя сумма, эквивалентная одному такому сертификату, составляет около 2,928 млн российских рублей и покрывает стоимость жилья в таких населенных пунктах как Ставрополь или Краснодар.

"Однако заметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборационистами Москва", - отмечает центр сопротивления в сообщении.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcия
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