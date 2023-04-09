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Израиль ответил ударами на выпущенные ракеты с территории Сирии – CNN

Воскресенье, 9 апреля 2023, 04:56
Израиль ответил ударами на выпущенные ракеты с территории Сирии – CNN
иллюстративное фото AFP

Израиль заявляет, что наносит удары по целям на сирийской территории в ответ на три выпущенных ракеты из Сирии.

Источник: CNN, ЦАХАЛ в Twitter

Детали: По сообщению израильской армии, одна из ракет упала на юге Голанских высот, при этом ЦАХАЛу не пришлось перехватывать эти ракеты.

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Армия обороны Израиля заявила, что ей не пришлось перехватывать ракеты, согласно сообщению в Twitter.

"В ответ на ракеты, выпущенные из Сирии по Израилю ранее сегодня, артиллерия ЦАХАЛа наносит удар по сирийской территории", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Твиттере.

Незадолго до этого твита ЦАХАЛ сообщил, что сирены "звучат на севере Израиля".

ВИДЕО ДНЯ

Армия обороны Израиля не сообщила ни о каких повреждениях, вызванных ракетами.

Темы: СирияИзраиль
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