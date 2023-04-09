Израиль ответил ударами на выпущенные ракеты с территории Сирии – CNN
Воскресенье, 9 апреля 2023, 04:56
Израиль заявляет, что наносит удары по целям на сирийской территории в ответ на три выпущенных ракеты из Сирии.
Источник: CNN, ЦАХАЛ в Twitter
Детали: По сообщению израильской армии, одна из ракет упала на юге Голанских высот, при этом ЦАХАЛу не пришлось перехватывать эти ракеты.
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Армия обороны Израиля заявила, что ей не пришлось перехватывать ракеты, согласно сообщению в Twitter.
"В ответ на ракеты, выпущенные из Сирии по Израилю ранее сегодня, артиллерия ЦАХАЛа наносит удар по сирийской территории", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Твиттере.
Незадолго до этого твита ЦАХАЛ сообщил, что сирены "звучат на севере Израиля".
ВИДЕО ДНЯ
Армия обороны Израиля не сообщила ни о каких повреждениях, вызванных ракетами.