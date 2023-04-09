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Израиль ответил ударами на выпущенные ракеты с территории Сирии – CNN

Воскресенье, 9 апреля 2023, 04:56
Израиль ответил ударами на выпущенные ракеты с территории Сирии – CNN
иллюстративное фото AFP

Израиль заявляет, что наносит удары по целям на сирийской территории в ответ на три выпущенных ракеты из Сирии.

Источник: CNN, ЦАХАЛ в Twitter

Детали: По сообщению израильской армии, одна из ракет упала на юге Голанских высот, при этом ЦАХАЛу не пришлось перехватывать эти ракеты.

Армия обороны Израиля заявила, что ей не пришлось перехватывать ракеты, согласно сообщению в Twitter.

"В ответ на ракеты, выпущенные из Сирии по Израилю ранее сегодня, артиллерия ЦАХАЛа наносит удар по сирийской территории", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Твиттере.

Незадолго до этого твита ЦАХАЛ сообщил, что сирены "звучат на севере Израиля".

Армия обороны Израиля не сообщила ни о каких повреждениях, вызванных ракетами.

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Темы: СирияИзраиль
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