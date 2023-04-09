Израиль ответил ударами на выпущенные ракеты с территории Сирии – CNN

Израиль заявляет, что наносит удары по целям на сирийской территории в ответ на три выпущенных ракеты из Сирии.

Источник: CNN, ЦАХАЛ в Twitter

Детали: По сообщению израильской армии, одна из ракет упала на юге Голанских высот, при этом ЦАХАЛу не пришлось перехватывать эти ракеты.

Реклама:

Армия обороны Израиля заявила, что ей не пришлось перехватывать ракеты, согласно сообщению в Twitter.

"В ответ на ракеты, выпущенные из Сирии по Израилю ранее сегодня, артиллерия ЦАХАЛа наносит удар по сирийской территории", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Твиттере.

Незадолго до этого твита ЦАХАЛ сообщил, что сирены "звучат на севере Израиля".

ВИДЕО ДНЯ

Армия обороны Израиля не сообщила ни о каких повреждениях, вызванных ракетами.