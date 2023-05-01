Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Городские власти заявляют об отсутствии химической опасности в Павлограде

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 00:35
Городские власти заявляют об отсутствии химической опасности в Павлограде
иллюстративное фото: new.павлоград.dp.ua

После взрывов в Павлограде городские власти сообщили, что химическая опасность отсутствует.

Источник: Павлоград официальный в Facebook

Дословно: "Химическая опасность в городе отсутствует. Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки.

Реклама:

Не игнорируйте дальнейшие сигналы воздушной тревоги!"

Что предшествовало: В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы.

Темы: Днепропетровская областьвойнавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: