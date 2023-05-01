Городские власти заявляют об отсутствии химической опасности в Павлограде
Понедельник, 1 мая 2023, 00:35
После взрывов в Павлограде городские власти сообщили, что химическая опасность отсутствует.
Источник: Павлоград официальный в Facebook
Дословно: "Химическая опасность в городе отсутствует. Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки.
Не игнорируйте дальнейшие сигналы воздушной тревоги!"
Что предшествовало: В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы.
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