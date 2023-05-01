Городские власти заявляют об отсутствии химической опасности в Павлограде

После взрывов в Павлограде городские власти сообщили, что химическая опасность отсутствует.

Источник: Павлоград официальный в Facebook

Дословно: "Химическая опасность в городе отсутствует. Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки.

Не игнорируйте дальнейшие сигналы воздушной тревоги!"

Что предшествовало: В Павлограде Днепропетровской области в воскресенье поздно вечером прогремели взрывы.