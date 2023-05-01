Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коллаборационистов заставляют записывать видео с отказом от украинского гражданства – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 02:56
Коллаборационистов заставляют записывать видео с отказом от украинского гражданства – сопротивление
иллюстративное фото zik.ua

На временно оккупированных территориях Херсонщины оккупационная администрация запустила "флешмоб", для которого коллаборационисты снимают видео с отказом от украинского гражданства.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС указывают, что цель такой акции "сплотить" коллаборационистов в ожидании возможного контрнаступления.

Таким образом оккупационная власть фактически пытается "помарковать" предателей.

В то же время видео имеют и пропагандистскую цель, ведь призваны создать иллюзию тотальной поддержки оккупантов со стороны местного населения, – отмечает сопротивление.

"Заметим, что в Украине нет процедуры отказа от гражданства, о чем известно и россиянам", – добавляют в ЦНС.

Темы: Херсонская областьоккупациягражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Херсонская область
Из Кизомыса на Херсонщине, который ежедневно обстреливают россияне, эвакуировали всех детей
Обстрелы Херсонщины: погибла женщина, за жизнь мужчины борются врачи
Россияне ночью обстреляли Херсон, два человека ранены
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: