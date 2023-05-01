Коллаборационистов заставляют записывать видео с отказом от украинского гражданства – сопротивление

На временно оккупированных территориях Херсонщины оккупационная администрация запустила "флешмоб", для которого коллаборационисты снимают видео с отказом от украинского гражданства.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС указывают, что цель такой акции "сплотить" коллаборационистов в ожидании возможного контрнаступления.

Таким образом оккупационная власть фактически пытается "помарковать" предателей.

В то же время видео имеют и пропагандистскую цель, ведь призваны создать иллюзию тотальной поддержки оккупантов со стороны местного населения, – отмечает сопротивление.

"Заметим, что в Украине нет процедуры отказа от гражданства, о чем известно и россиянам", – добавляют в ЦНС.