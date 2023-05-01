Коллаборационистов заставляют записывать видео с отказом от украинского гражданства – сопротивление
Понедельник, 1 мая 2023, 02:56
На временно оккупированных территориях Херсонщины оккупационная администрация запустила "флешмоб", для которого коллаборационисты снимают видео с отказом от украинского гражданства.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: В ЦНС указывают, что цель такой акции "сплотить" коллаборационистов в ожидании возможного контрнаступления.
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Таким образом оккупационная власть фактически пытается "помарковать" предателей.
В то же время видео имеют и пропагандистскую цель, ведь призваны создать иллюзию тотальной поддержки оккупантов со стороны местного населения, – отмечает сопротивление.
"Заметим, что в Украине нет процедуры отказа от гражданства, о чем известно и россиянам", – добавляют в ЦНС.
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