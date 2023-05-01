Россия уже потеряла почти 191 тысячу военных
Понедельник, 1 мая 2023, 08:14
Россия в захватнической войне против Украины потеряла уже 190 960 военных, 3 700 танков, 7 192 ББМ и 2 921 артиллерийскую систему.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 190 960 (+450) человек ликвидировано,
- танков – 3 700 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7 192 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2 921 (+7) ед,
- РСЗО – 544 (+0) ед,
- средств ПВО – 295 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 476 (+1),
- крылатые ракеты – 932 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 845 (+3) ед,
- специальной техники – 359 (+2) ед.
Данные уточняются.
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