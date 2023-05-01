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Медведев заявил, что Маск не справился с задачей, потому что Twitter прогнулся под украинцев

Станислав ПогориловПонедельник, 1 мая 2023, 12:45
Медведев заявил, что Маск не справился с задачей, потому что Twitter прогнулся под украинцев
Дмитрий Медведев, фото: getty Images

После того, как Twitter удалил посты Дмитрия Медведева, в которых он требует разорвать дипломатические отношения с Польшей, заместитель секретаря Совбеза России сделал вывод, что Илон Маск "не справился с задачей" и соцсеть "прогнулась" под украинцев.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Твиттер" прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этой задачей, к сожалению".

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Детали: При этом Медведев признался, что россияне вполне цинично использовали Twitter "для продвижения наших пропагандистских целей".

Исходя из того, что Twitter начал блокировать сообщения Медведева, он заявил, что сможет обойтись без этой социальной сети.

Что предшествовало:

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Темы: МедведевМаскРосcияПольша
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