Медведев заявил, что Маск не справился с задачей, потому что Twitter прогнулся под украинцев

После того, как Twitter удалил посты Дмитрия Медведева, в которых он требует разорвать дипломатические отношения с Польшей, заместитель секретаря Совбеза России сделал вывод, что Илон Маск "не справился с задачей" и соцсеть "прогнулась" под украинцев.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Твиттер" прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этой задачей, к сожалению".

Детали: При этом Медведев признался, что россияне вполне цинично использовали Twitter "для продвижения наших пропагандистских целей".

Исходя из того, что Twitter начал блокировать сообщения Медведева, он заявил, что сможет обойтись без этой социальной сети.

Что предшествовало:

26 квітня посольство РФ заявило, що Польща конфіскувала всі гроші з рахунків диппредставництва.

конфіскувала всі гроші з рахунків диппредставництва. 29 квітня стало відомо, що Польща починає заходити у будівлю на Келецькій 45 на підставі рішення суду. Посол Росії у Польщі назвав це порушенням Віденської конвенції та пообіцяв реакцію Москви.