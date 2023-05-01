Воздушные силы "засветили" американские ракеты Zuni
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал фото штурмовика Су-25 вооруженного американскими ракетами "воздух-земля" Zuni.
Источник: Олещук в Telegram
Детали: Олещук опубликовал фото штурмовика Су-25, вооруженного ракетами Zuni.
На снимке ракеты подписаны на украинском языке: "За детишек Умани и уманьчан", что может свидетельствовать о том, что украинская боевая авиация уже применяет против оккупантов американские ракеты.
Эти авиационные ракеты предназначены для поражения наземных целей, фортификационных сооружений, других объектов и колонн вражеской техники на марше.
В январе США включили в один из пакетов военной помощи Украине 4000 авиационных неуправляемых ракет Zuni.
Читайте также: "Прозвучал взрыв, меня залило кровью". Репортаж из Умани, где российская ракета ударила по мирной многоэтажке
Предыстория:
- 28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом.
- Руководитель МВД Игорь Клименко сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто.
- 29 апреля поисково-спасательная операция была завершена, в результате атаки погибли 23 человека, из которых 6 детей, ранены 9 человек, два человека считаются пропавшими безвести.