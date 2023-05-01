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Воздушные силы "засветили" американские ракеты Zuni

Алена МазуренкоПонедельник, 1 мая 2023, 13:54
Воздушные силы засветили американские ракеты Zuni
фото: wikipedia

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал фото штурмовика Су-25 вооруженного американскими ракетами "воздух-земля" Zuni.

Источник: Олещук в Telegram

Детали: Олещук опубликовал фото штурмовика Су-25, вооруженного ракетами Zuni.

На снимке ракеты подписаны на украинском языке: "За детишек Умани и уманьчан", что может свидетельствовать о том, что украинская боевая авиация уже применяет против оккупантов американские ракеты.

Эти авиационные ракеты предназначены для поражения наземных целей, фортификационных сооружений, других объектов и колонн вражеской техники на марше.

В январе США включили в один из пакетов военной помощи Украине 4000 авиационных неуправляемых ракет Zuni.

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Темы: Вооруженные силыавиаоружиеСША
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