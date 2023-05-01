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Прокуратура Болгарии решила проверить, как правительство выполняет санкции ЕС против России

Понедельник, 1 мая 2023, 14:24

Генеральная прокуратура Болгарии объявила о проверке действий правительства страны в связи с выполнением им санкций Европейского Союза против России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Euractiv.

"Прокуратура требует от Совета министров (правительства – ред.) и всех министерств и ведомств, участвующих в Координационной группе (по вопросам российских санкций – ред.), предоставить информацию о конкретных мерах, действиях и актах, изданных в связи с наложенными санкциями", – объявила генеральная прокуратура Болгарии.

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В Болгарии за введение санкций отвечает Национальное агентство по вопросам доходов. В начале этого года стало известно, что за последние восемь лет ведомство не выдало ни одного санкционного распоряжения.

При этом, по данным на 2019 год, в Болгарии почти 300 тысяч российских физических лиц владеют более 500 тысячами объектов недвижимости. Хотя налоговое ведомство и признает, что должно применять правила ЕС по санкциям, пока этого не делает.

Как отмечает Euractiv, ранее болгарский депутат от партии ГЕРБ Делян Добрев заявил, что через один из банков в Болгарии отмываются "миллионы" российских олигархов. Позже прокуратура объявила, что поручила Государственному агентству национальной безопасности расследовать это дело.

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Болгария в последние годы страдает от политической нестабильности из-за невозможности политических партий сформировать коалицию. В этих условиях власть сосредотачивается в руках известного пророссийскими взглядами президента Румена Радева, который имеет полномочия назначать временные правительства.

В частности болгарский премьер в начале этого года заявлял, что наложит вето на санкции против ядерной энергетики России.

Темы: БолгарияЕСРосcия
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