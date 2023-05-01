Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Болгарии решила проверить, как правительство выполняет санкции ЕС против России

Понедельник, 1 мая 2023, 14:24

Генеральная прокуратура Болгарии объявила о проверке действий правительства страны в связи с выполнением им санкций Европейского Союза против России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Euractiv.

"Прокуратура требует от Совета министров (правительства – ред.) и всех министерств и ведомств, участвующих в Координационной группе (по вопросам российских санкций – ред.), предоставить информацию о конкретных мерах, действиях и актах, изданных в связи с наложенными санкциями", – объявила генеральная прокуратура Болгарии.

В Болгарии за введение санкций отвечает Национальное агентство по вопросам доходов. В начале этого года стало известно, что за последние восемь лет ведомство не выдало ни одного санкционного распоряжения.

При этом, по данным на 2019 год, в Болгарии почти 300 тысяч российских физических лиц владеют более 500 тысячами объектов недвижимости. Хотя налоговое ведомство и признает, что должно применять правила ЕС по санкциям, пока этого не делает.

Как отмечает Euractiv, ранее болгарский депутат от партии ГЕРБ Делян Добрев заявил, что через один из банков в Болгарии отмываются "миллионы" российских олигархов. Позже прокуратура объявила, что поручила Государственному агентству национальной безопасности расследовать это дело.

Болгария в последние годы страдает от политической нестабильности из-за невозможности политических партий сформировать коалицию. В этих условиях власть сосредотачивается в руках известного пророссийскими взглядами президента Румена Радева, который имеет полномочия назначать временные правительства.

ВИДЕО ДНЯ

В частности болгарский премьер в начале этого года заявлял, что наложит вето на санкции против ядерной энергетики России.

Темы: БолгарияЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Болгария
Глава МИД Болгарии: Мы сталкиваемся с беспрецедентными гибридными атаками со стороны России
Посол России в Болгарии нарушила Венскую конвенцию, заявив о поддержке пророссийского кандидата
Болгария запретила импорт продовольствия из Украины
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: