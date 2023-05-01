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После РФ впервые в истории в Совбезе ООН председательствует Швейцария

Понедельник, 1 мая 2023, 14:52

Швейцария с 1 мая начала председательство в Совете безопасности ООН, что произошло впервые в истории страны, после месяца пребывания в этой роли Российской Федерации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В течение месяца председательства в Совбезе ООН Швейцария планирует провести дебаты, посвященные развитию устойчивого мира, где будет председательствовать министр иностранных дел Иньяцио Кассис, и защиты гражданского населения, который возглавит президент Ален Берсе.

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Также страна организует в конце мая мероприятие, посвященное 75-летию миротворческой деятельности Организации: в 1948 году Совет безопасности отправил свою первую миротворческую миссию UNTSO для поддержания режима прекращения огня на Ближнем Востоке.

В течение 2023 года, как сообщалось, Швейцария является непостоянным членом Совета безопасности ООН.

Приоритетными в своей деятельности в органе Швейцария объявила четыре темы: развитие устойчивого мира, защита гражданского населения, повышение эффективности работы Совета Безопасности и решения вопросов климатической безопасности.

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Председательство Швейцарии в Совбезе ООН происходит после месяца пребывания в этой роли России. Украина и ряд ее союзников призвали не допустить председательства государства, которое нарушило Устав Организации и принципы международного права.

Председательство РФ оказалось скандальным. Она организовала мероприятие с участием детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест из-за похищения украинских детей.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в конце апреля выступал на заседании Совбеза, поспорил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, обвинил США и оправдывал войну.

Темы: РосcияООНШвейцария
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