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На генпрокурора Болгарии пытались совершить покушение

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 16:53

На пути кортежа генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева заложили взрывное устройство, в связи с чем министерство внутренних дел страны начало расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Взрывное устройство было заложено на дороге возле села Ковачевцы, через которое Гешев в составе кортежа должен был отправляться на мероприятие с участием младших прокуроров. Бомбу взорвали перед кортежем, но в результате никто не пострадал.

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ФОТО: BTV

Заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов заявил в эфире канала bTV, что в результате взрыва образовался огненный столб высотой 4-5 метров, а на месте взрыва образовалась воронка глубиной 30-40 см и диаметром почти три метра.

Публично объявлялось, что генпрокурор Болгарии будет ехать в Турцию, поэтому правоохранители проверяют, не произошло ли утечки информации об изменении маршрута кортежа.

Генеральный секретарь Министерства внутренних дел Болгарии Петр Тодоров на специальном брифинге заявил, что на месте происшествия работают правоохранители и следователи, а для расследования создан штаб с участием силовых структур.

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Кроме того, во вторник исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гилиб Донев проведет совещание, по результатам которого будут приняты меры по инциденту.

"Недопустимо, чтобы существовала угроза жизни и здоровью каждого болгарского гражданина, наши действия будут категоричными, чтобы защитить жизнь и здоровье и имущество болгарских граждан", – подчеркнул представитель МВД Болгарии.

Пока болгарские спикеры не сообщали, в связи с чем могло бы быть совершено покушение на генерального прокурора страны.

Темы: Болгария
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