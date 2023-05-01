Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На генпрокурора Болгарии пытались совершить покушение

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 16:53

На пути кортежа генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева заложили взрывное устройство, в связи с чем министерство внутренних дел страны начало расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Взрывное устройство было заложено на дороге возле села Ковачевцы, через которое Гешев в составе кортежа должен был отправляться на мероприятие с участием младших прокуроров. Бомбу взорвали перед кортежем, но в результате никто не пострадал.

 
ФОТО: BTV

Заместитель генерального прокурора Болгарии Борислав Сарафов заявил в эфире канала bTV, что в результате взрыва образовался огненный столб высотой 4-5 метров, а на месте взрыва образовалась воронка глубиной 30-40 см и диаметром почти три метра.

Публично объявлялось, что генпрокурор Болгарии будет ехать в Турцию, поэтому правоохранители проверяют, не произошло ли утечки информации об изменении маршрута кортежа.

Генеральный секретарь Министерства внутренних дел Болгарии Петр Тодоров на специальном брифинге заявил, что на месте происшествия работают правоохранители и следователи, а для расследования создан штаб с участием силовых структур.

Кроме того, во вторник исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гилиб Донев проведет совещание, по результатам которого будут приняты меры по инциденту.

ВИДЕО ДНЯ

"Недопустимо, чтобы существовала угроза жизни и здоровью каждого болгарского гражданина, наши действия будут категоричными, чтобы защитить жизнь и здоровье и имущество болгарских граждан", – подчеркнул представитель МВД Болгарии.

Пока болгарские спикеры не сообщали, в связи с чем могло бы быть совершено покушение на генерального прокурора страны.

Темы: Болгария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше

фотоХищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска

Зеленский и премьер Нидерландов поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

фото, видеоУкраинские делегаты попытались сорвать выступление РФ на саммите ПАЧЭС, в кулуарах подрались из-за флага

Все новости...
Болгария
Прокуратура Болгарии решила проверить, как правительство выполняет санкции ЕС против России
Глава МИД Болгарии: Мы сталкиваемся с беспрецедентными гибридными атаками со стороны России
Посол России в Болгарии нарушила Венскую конвенцию, заявив о поддержке пророссийского кандидата
Последние новости
01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
01:29
В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ
00:56
фотоЗеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
00:40
Болгария аннулировала уже 17 "золотых паспортов", четверо из них принадлежали россиянам
00:15
Враг бил по Сумщине: около 90 взрывов, ранен местный житель
23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
23:30
Покушение на генпрокурора Болгарии: оппозиция допустила инсценировку
23:06
Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление
22:43
фото, видеоЗеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
22:36
Российские суда неожиданно появились в Северном море, в последующие месяцы их может быть больше
Все новости...
Реклама: