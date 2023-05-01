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Глава "Слуги народа" Шуляк объяснила, почему до сих пор не подала декларацию

София СередаПонедельник, 1 мая 2023, 20:05
Глава Слуги народа Шуляк объяснила, почему до сих пор не подала декларацию
Елена шуляк, фото УП

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк обещает подать декларацию за 2021 год в мае этого года. 

Источник: Шуляк в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Думаю, я это сделаю (подам декларацию - УП) в мае. Сейчас я получила ответ от НАПК, потому что я сомневалась, нужно ли в декларации указывать те данные, что я не просто член партии, а председатель. Поэтому моя декларация также будет подана. Присоединюсь к небольшому количеству народных депутатов (которые сдали декларации во время военного положения - УП)".

Детали: По словам Шуляк, чиновники должны отчитываться о своем состоянии, чтобы "снимать дополнительные вопросы со стороны журналистов".

В то же время, как добавляет она, у целого ряда народных депутатов (в частности, у руководителей депутатских фракций и групп) сейчас есть опасения относительно декларирования в условиях войны, учитывая вопросы безопасности.

Напомним: Из-за ограничений военного положения декларирование публичных служащих за 2021 год в НАПК происходит добровольно.

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Однако Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило счетчик, который отражает количество поданных публичными служащими деклараций за 2021 год.

В сентябре 2022 года председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал законопроект о восстановлении декларирования и отчетности партий. В ноябре того же года профильный комитет рекомендовал рассмотреть этот документ в сессионном зале, однако этого до сих пор не произошло.

Темы: Слуга народадекларации
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