Британська розвідка пояснила, чому на параді в Москві було так мало бронетехніки
Британська військова розвідка припускає, що Росія могла б показати більше бронетехніки на параді 9 травня в Москві, але Кремль побоявся критики всередині країни.
Джерело: звіт розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 10 травня
Дослівно: "9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні".
Деталі: За повідомленнями, у параді взяли участь понад 8 000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів.
Єдиним персоналом з розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції.
Єдиним танком на параді був старовинний Т-34 з парадної частини.
Дослівно: "Незважаючи на великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 May 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F8toJrjKqk
Цьому передувало: 9 травня ТАСС повідомляв, що "новітні бронеавтомобілі З-СТС "Ахмат" і АМН-590951 "Спартак" вийшли на Червону площу в Москві під час параду на честь 78-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні... після танків Т-34", хоча танк був помічений лише один.
Військову авіацію на параді в Москві не показували вже другий рік поспіль.
Передісторія:
- Попри запеклі бої та величезні втрати у війні проти України російський диктатор Володимир Путін провів парад у Москві 9 травня 2023 року. Літаки в ньому участі не брали, як і в 2022 році, а з гусеничної техніки був лише один танк Т-34 часів Другої світової війни.
- Під час своєї промови на параді Путін збрехав, що для Росії немає ворожих країн, і що вона хоче бачити майбутнє мирним і вільним. Але визнав, що найважливішою його справою зараз є війна в Україні.
- За повідомленням ТАСС, 9 травня "понад 12 тисяч феєрверків прикрасили небо Москви на честь Дня Перемоги".
- Попри війну цього року на парад Путіна погодилися приїхати президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусі, а також прем’єр-міністр Вірменії.
- МЗС України вважає участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у російському "параді перемоги" в Москві поряд із воєнним злочинцем Володимиром Путіним аморальним і недружнім кроком.