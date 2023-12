Британська розвідка пояснила, чому на параді в Москві було так мало бронетехніки

Британська військова розвідка припускає, що Росія могла б показати більше бронетехніки на параді 9 травня в Москві, але Кремль побоявся критики всередині країни.

Джерело: звіт розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 10 травня

Дослівно: "9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні".

Деталі: За повідомленнями, у параді взяли участь понад 8 000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів.

Єдиним персоналом з розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції.

Єдиним танком на параді був старовинний Т-34 з парадної частини.

Дослівно: "Незважаючи на великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями".

