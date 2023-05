В Польше говорят, что уже передали Украине 14 самолетов МиГ-29

Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29, которые та пообещала передать для укрепления обороноспособности.

Об этом в четверг сообщило постоянное представительство Польши при Европейском Союзе, пишет "Европейская правда".

Как отметили в диппредставительстве Варшавы при ЕС, Украина получила до 325 из 575 переданных Западом танков от Польши, что больше, чем со стороны остальных союзников.

"Кроме того, из 28 самолетов, которые уже передали Киеву, Польша прислала аж 14 истребителей МиГ-29", – написало постпредство в Twitter.

Out of the 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76).



In addition, of the 28 planes transferred to #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO