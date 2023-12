В Польше говорят, что уже передали Украине 14 самолетов МиГ-29

Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29, которые та пообещала передать для укрепления обороноспособности.

Об этом в четверг сообщило постоянное представительство Польши при Европейском Союзе, пишет "Европейская правда".

Как отметили в диппредставительстве Варшавы при ЕС, Украина получила до 325 из 575 переданных Западом танков от Польши, что больше, чем со стороны остальных союзников.

Реклама:

"Кроме того, из 28 самолетов, которые уже передали Киеву, Польша прислала аж 14 истребителей МиГ-29", – написало постпредство в Twitter.

Out of the 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76).



In addition, of the 28 planes transferred to #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO