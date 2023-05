У Польщі кажуть, що вже передали Україні 14 літаків МіГ-29

Україна вже отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29, які та пообіцяла передати для зміцнення обороноздатності.

Про це у четвер повідомило постійне представництво Польщі при Європейському Союзі, пише "Європейська правда".

Як зазначили у диппредставництві Варшави при ЄС, Україна отримала до 325 із 575 переданих Заходом танків від Польщі, що більше, ніж із боку решти союзників.

"Крім того, із 28 літаків, які вже передали Києву, Польща надіслала аж 14 винищувачів МіГ-29", – написало постпредство у Twitter.

Out of the 575 tanks delivered to Ukraine so far, as many as 325 have been given by 🇵🇱. 🇳🇱 is second (85), 🇩🇪 third (80), and 🇺🇸 fourth (76).



In addition, of the 28 planes transferred to #Kyiv so far, Poland has sent as many as 14 MiG-29 fighters. pic.twitter.com/MWQUSN1ewO