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У Польщі кажуть, що вже передали Україні 14 літаків МіГ-29

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 18:19
У Польщі кажуть, що вже передали Україні 14 літаків МіГ-29
МіГ-29, ілюстративне фото OS SR

Україна вже отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29, які та пообіцяла передати для зміцнення обороноздатності.

Про це у четвер повідомило постійне представництво Польщі при Європейському Союзі, пише "Європейська правда".

Як зазначили у диппредставництві Варшави при ЄС, Україна отримала до 325 із 575 переданих Заходом танків від Польщі, що більше, ніж із боку решти союзників.

"Крім того, із 28 літаків, які вже передали Києву, Польща надіслала аж 14 винищувачів МіГ-29", – написало постпредство у Twitter.

Раніше цього тижня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що Варшава передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.

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Своєю чергою Словаччина вже передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29.

Теми: винищувачіПольщадопомога Українізброя
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