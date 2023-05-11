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У Польщі кажуть, що вже передали Україні 14 літаків МіГ-29

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 18:19
У Польщі кажуть, що вже передали Україні 14 літаків МіГ-29
МіГ-29, ілюстративне фото OS SR

Україна вже отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29, які та пообіцяла передати для зміцнення обороноздатності.

Про це у четвер повідомило постійне представництво Польщі при Європейському Союзі, пише "Європейська правда".

Як зазначили у диппредставництві Варшави при ЄС, Україна отримала до 325 із 575 переданих Заходом танків від Польщі, що більше, ніж із боку решти союзників.

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"Крім того, із 28 літаків, які вже передали Києву, Польща надіслала аж 14 винищувачів МіГ-29", – написало постпредство у Twitter.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше цього тижня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що Варшава передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.

Своєю чергою Словаччина вже передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29.

Теми: винищувачіПольщадопомога Українізброя
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