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"Жалеть не нужно": Шуляк о скандальном визите в госпиталь к раненому бойцу

София Середа, Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 мая 2023, 00:11
Жалеть не нужно: Шуляк о скандальном визите в госпиталь к раненому бойцу
Шуляк, фото уп

Руководительница пропрезидентской партии Елена Шуляк не жалеет о своем визите в госпиталь к раненому бойцу из-за градостроительной реформы.

Источник: Шуляк в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Это уже произошло, сожалеть не нужно. Проблема в том, что я живой человек, и когда я вижу пост раненого бойца, когда человек пишет не о своей реабилитации, не о своих родных, не о своих побратимах, а о градостроительстве этом проклятом, конечно, я считала, что нужно прийти и объяснить, ответить на все вопросы".

Детали: По словам Шуляк, ей также "не стыдно ни за одну запятую, ни за одно слово в этом законопроекте". 

Напомним: 13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.

17 декабря 2022 года Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект по градостроительству 5655, который ранее приняла Верховная Рада.

"Елена Шуляк, я немного не за это воевал и отдал две ноги, но обещаю, что ты мразота и твои петушиные соратники из слуги народа и ОПЗЖ ответите", – написал Симороз 13 декабря.

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После этого Янченко заявила о позорном поступке Шуляк и о своем выходе из партии.

Темы: Слуга народапартии
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