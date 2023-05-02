"Жалеть не нужно": Шуляк о скандальном визите в госпиталь к раненому бойцу

Руководительница пропрезидентской партии Елена Шуляк не жалеет о своем визите в госпиталь к раненому бойцу из-за градостроительной реформы.

Источник: Шуляк в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Это уже произошло, сожалеть не нужно. Проблема в том, что я живой человек, и когда я вижу пост раненого бойца, когда человек пишет не о своей реабилитации, не о своих родных, не о своих побратимах, а о градостроительстве этом проклятом, конечно, я считала, что нужно прийти и объяснить, ответить на все вопросы".

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Детали: По словам Шуляк, ей также "не стыдно ни за одну запятую, ни за одно слово в этом законопроекте".

Напомним: 13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.

17 декабря 2022 года Шуляк пришла в палату к военному и юристу Олегу Симорозу, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Шуляк собиралась обсудить резонансное сообщение Симороза, в котором тот раскритиковал ее законопроект по градостроительству 5655, который ранее приняла Верховная Рада.

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"Елена Шуляк, я немного не за это воевал и отдал две ноги, но обещаю, что ты мразота и твои петушиные соратники из слуги народа и ОПЗЖ ответите", – написал Симороз 13 декабря.

После этого Янченко заявила о позорном поступке Шуляк и о своем выходе из партии.