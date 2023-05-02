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Переговоры по "зерновой сделке" с участием всех сторон запланированы на 3 мая

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 13:18

Переговоры по соглашению при посредничестве ООН, которое позволит безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, запланированы на среду, и в них примут участие все стороны переговоров.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентство Reuters узнало от украинского чиновника.

"Переговоры запланированы на завтра. Все стороны... надеюсь, будут результаты", – сообщил источник, отказавшийся назвать свое имя.

Соглашение, заключенное при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать оказавшееся в ловушке из-за российского вторжения зерно из украинских черноморских портов.

Россия дала понять, что не позволит соглашению, заключенному в июле прошлого года, продолжаться после 18 мая, поскольку не был выполнен ряд требований по содействию экспорту ее собственного зерна и удобрений.

Как сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что ситуация вокруг Черноморской зерновой инициативы зашла в тупик, и обвиняет в этом Запад.

Напомним, в последний момент перед завершением очередного срока действия "зерновой сделки" 18 марта ее все же продлили. Однако Москва вскоре заявила, что согласовала продление только на 60 дней – половину стандартного срока в 120 дней, и пригрозила расторжением договоренности, если не будут выполнены ее требования.

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Темы: зерноЧерное мореУкраинаООН
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