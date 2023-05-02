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Попытка завладеть землей в Киеве: подозреваемому нардепу в 4 раза увеличили залог

Валентина РоманенкоВторник, 2 мая 2023, 18:52
Попытка завладеть землей в Киеве: подозреваемому нардепу в 4 раза увеличили залог
ДМИТРИЙ ИСАЕНКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Апелляционная палата ВАКС увеличила размер залога подозреваемому в попытке завладеть 8 га земли в Киеве народному депутату Дмитрию Исаенко с 6 до 26 миллионов.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Детали: Сообщается, что 2 мая Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и изменила размер залога народному депутату, который обоснованно подозревается в организации покушения на злоупотребление служебным положением с целью незаконного получения под застройку земельного участка, принадлежащего государству и находящегося в постоянном пользовании государственного предприятия ГП "Государственный строительный комбинат" Аппарата ВРУ.

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Своим решением суд апелляционной инстанции отменил постановление ВАКС от 13 апреля в части размера залога и постановил новое решение, которым увеличил залог с 6,012 млн грн до 26,840 млн грн.

В остальной части постановление следственного судьи оставлено без изменений.

Вместе с тем, апелляционные жалобы стороны защиты суд оставил без рассмотрения.

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Указано, что решение вступает в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Что предшаствовало: НАБУ заподозрило Исаенко в попытке незаконного завладения землей и имуществом "Держбудкомбіната". Бюро обнародовао часть доказательств.

Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в попытке завладеть 8 га земли в Киеве народного депутата Дмитрия Исаенко меру пресечения в виде залога в 6 миллионов гривен.

Справка: Исаенко стал депутатом в 2019-м году. В парламент прошел от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Когда партию ОПЗЖ запретили, а фракция в парламенте переформатировалась, Исаенко перешел в депутатскую группу "Восстановление Украины".

Темы: земляКиевНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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