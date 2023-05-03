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Турция заявила о закрытии неба для армянских самолетов из-за спорного памятника

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 12:51

Официальная Анкара заявила о закрытии неба для армянских рейсов в ответ на установление противоречивого памятника в честь операции мести армян младотуркам.

Как сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции заявил, что для Турции это памятник, прославляющий террористические организации, которые убивали турецких дипломатов и "наших братьев и сестер в Азербайджане в 1920-х", поэтому для Анкары это категорически неприемлемо.

"Они начали – мы закрыли наше воздушное пространство", – заявил Чавушоглу.

По его словам, Турция в виде исключения впустит только самолет со спикером парламента Армении, который должен прибыть на встречу Организации черноморского экономического сотрудничества, но все остальные рейсы, включая VIP-рейсы, будут невозможны.

"Если они продолжат, если памятник не демонтируют, мы будем принимать дополнительные меры. Мы не можем с этим смириться... Нельзя давать вводить нас в заблуждение заявлениями, что это "не их юрисдикция", – добавил Чавушоглу, имея в виду, что решение о памятнике принимали местные, а не центральные власти.

Из приведенного заявления непонятно, с какого момента решение Турции вступило в силу.

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Как отмечает армянская служба "Радио Свобода", в Ереване 25 апреля открыли памятник-фонтан в честь операции "Немезида" – акции мести армян младотуркам за геноцид 2015 года и убийства армян в Баку в 1918 году.

Официальный Баку также осудил установку памятника.

Операция "Немезида" – акция армянской партии "Дашнакцутюн" по убийству лидеров Османской империи, причастных к организации геноцида армян, а также лидеров Азербайджанской демократической республики, которых считали причастными к армянским погромам в Баку в 1918 году. С 1919 по 1922 год представители армянской партии убили семерых бывших высших чиновников Турции и Азербайджана.

Напомним, наземная граница между Арменией и Турцией постоянно закрыта с 1993 года из-за крайне сложных отношений между ними. Один КПП этой зимой открыли впервые за 35 лет, чтобы пропустить конвой с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения.

В прошлый раз пункт пропуска открывали в 1988 году и также из-за землетрясения – в тот раз в Армении, а гуманитарную помощь присылал турецкий Красный полумесяц.

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Темы: ТурцияАрмения
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