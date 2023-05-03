Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина заявила про закриття неба для вірменських літаків через суперечливий пам’ятник

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 12:51

Офіційна Анкара заявила про закриття неба для вірменських рейсів у відповідь на встановлення суперечливого пам’ятника на честь операції помсти вірмен молодотуркам. 

Як повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. 

Глава МЗС Туреччини заявив, що для Туреччини це пам’ятник, що прославляє терористичні організації, які вбивали турецьких дипломатів та "наших братів і сестер в Азербайджані у 1920-х", тому для Анкари це категорично неприйнятно. 

Реклама:

"Вони розпочали – ми закрили наш повітряний простір", – заявив Чавушоглу.

За його словами, Туреччина як виняток впустить лише літак зі спікером парламенту Вірменії, який має прибути на зустріч Організації чорноморського економічного співробітництва, але всі інші рейси, включно з VIP-рейсами, будуть неможливими. 

"Якщо вони продовжать, якщо пам’ятник не демонтують, ми будемо вживати додаткових заходів. Ми не можемо з цим змиритися… Не можна давати вводити нас в оману заявами, що це "не їхня юрисдикція", – додав Чавушоглу, маючи на увазі, що рішення про пам’ятник ухвалювала місцева, а не центральна влада. 

ВІДЕО ДНЯ

З наведеної заяви незрозуміло, з якого моменту рішення Туреччини набуло чинності. 

Як зазначає вірменська служба "Радіо Свобода", у Єревані 25 квітня відкрили пам’ятник-фонтан на честь операції "Немезида" – акції помсти вірмен молодотуркам за геноцид 2015 року та вбивства вірмен у Баку у 1918 році. 

Офіційний Баку також засудив встановлення пам’ятника.

Операція Немезида – акція вірменської партії "Дашнакцутюн" з убивства лідерів Османської імперії, причетних до організації геноциду вірменів, а також лідерів Азербайджанської демократичної республіки, яких вважали причетними до вірменських погромів у Баку у 1918 році. З 1919 до 1922 року представники вірменської партії вбили сімох колишніх вищих чиновників Туреччини та Азербайджану.

Нагадаємо, наземний кордон між Вірменією і Туреччиною постійно закритий з 1993 року через вкрай складні відносини між ними. Один КПП цієї зими відкрили вперше за 35 років, щоби пропустити конвой з гуманітарною допомогою для постраждалих від землетрусу. 

Попереднього разу пункт пропуску відкривали у 1988 році і також через землетрус – того разу у Вірменії, а гуманітарну допомогу надсилав турецький Червоний півмісяць. 

Читайте також: Вікно можливостей для нової війни: як розвивається конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Теми: ТуреччинаВірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: