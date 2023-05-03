Туреччина заявила про закриття неба для вірменських літаків через суперечливий пам’ятник

Офіційна Анкара заявила про закриття неба для вірменських рейсів у відповідь на встановлення суперечливого пам’ятника на честь операції помсти вірмен молодотуркам.

Як повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Глава МЗС Туреччини заявив, що для Туреччини це пам’ятник, що прославляє терористичні організації, які вбивали турецьких дипломатів та "наших братів і сестер в Азербайджані у 1920-х", тому для Анкари це категорично неприйнятно.

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"Вони розпочали – ми закрили наш повітряний простір", – заявив Чавушоглу.

За його словами, Туреччина як виняток впустить лише літак зі спікером парламенту Вірменії, який має прибути на зустріч Організації чорноморського економічного співробітництва, але всі інші рейси, включно з VIP-рейсами, будуть неможливими.

"Якщо вони продовжать, якщо пам’ятник не демонтують, ми будемо вживати додаткових заходів. Ми не можемо з цим змиритися… Не можна давати вводити нас в оману заявами, що це "не їхня юрисдикція", – додав Чавушоглу, маючи на увазі, що рішення про пам’ятник ухвалювала місцева, а не центральна влада.

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З наведеної заяви незрозуміло, з якого моменту рішення Туреччини набуло чинності.

Як зазначає вірменська служба "Радіо Свобода", у Єревані 25 квітня відкрили пам’ятник-фонтан на честь операції "Немезида" – акції помсти вірмен молодотуркам за геноцид 2015 року та вбивства вірмен у Баку у 1918 році.

Офіційний Баку також засудив встановлення пам’ятника.

Операція Немезида – акція вірменської партії "Дашнакцутюн" з убивства лідерів Османської імперії, причетних до організації геноциду вірменів, а також лідерів Азербайджанської демократичної республіки, яких вважали причетними до вірменських погромів у Баку у 1918 році. З 1919 до 1922 року представники вірменської партії вбили сімох колишніх вищих чиновників Туреччини та Азербайджану.

Нагадаємо, наземний кордон між Вірменією і Туреччиною постійно закритий з 1993 року через вкрай складні відносини між ними. Один КПП цієї зими відкрили вперше за 35 років, щоби пропустити конвой з гуманітарною допомогою для постраждалих від землетрусу.

Попереднього разу пункт пропуску відкривали у 1988 році і також через землетрус – того разу у Вірменії, а гуманітарну допомогу надсилав турецький Червоний півмісяць.

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