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В Брянской области РФ отменили парад: будут праздновать во дворах

Станислав ПогориловСреда, 3 мая 2023, 15:53
В Брянской области РФ отменили парад: будут праздновать во дворах
Фото: Getty Images

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил об отмене в этом году парада в честь 9 мая, говорит, что главное сейчас обеспечить безопасность.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, - с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших героев в колонне "Бессмертного полка". Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания".

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Детали: По его словам, главное во время проведения праздничных мероприятий - обеспечить безопасность граждан.

Вместо парада ветеранов будут приветствовать во дворах, власти пообещали организовать возложение цветов к памятникам и провести митинг.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 12 апреля ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на оккупированном полуострове в этом году не будут проводить демонстрацию и парад,
  • соответственно на 1 и 9 мая. Однако Развожаев тогда заявил, что "решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе - пока не принято", проводятся консультации с минобороны РФ.
  • 20 апреля так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "власти" окончательно решили не проводить военный парад в городе.
  • Перед этим губернаторы Белгородской и Курской областей РФ решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.

Темы: Росcияпарадвойна
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