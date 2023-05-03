В Брянской области РФ отменили парад: будут праздновать во дворах
Губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил об отмене в этом году парада в честь 9 мая, говорит, что главное сейчас обеспечить безопасность.
Источник: Богомаз в Telegram
Прямая речь Богомаза: "В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, - с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших героев в колонне "Бессмертного полка". Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания".
Детали: По его словам, главное во время проведения праздничных мероприятий - обеспечить безопасность граждан.
Вместо парада ветеранов будут приветствовать во дворах, власти пообещали организовать возложение цветов к памятникам и провести митинг.
Что предшествовало:
- 12 апреля ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на оккупированном полуострове в этом году не будут проводить демонстрацию и парад,
- соответственно на 1 и 9 мая. Однако Развожаев тогда заявил, что "решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе - пока не принято", проводятся консультации с минобороны РФ.
- 20 апреля так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что "власти" окончательно решили не проводить военный парад в городе.
- Перед этим губернаторы Белгородской и Курской областей РФ решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.