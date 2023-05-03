В Брянской области РФ отменили парад: будут праздновать во дворах

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил об отмене в этом году парада в честь 9 мая, говорит, что главное сейчас обеспечить безопасность.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "В этом году мы не можем провести праздник так, как хотелось бы, - с торжественным шествием парадных расчетов, Парадом поколений, с портретами наших героев в колонне "Бессмертного полка". Но, несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания".

Реклама:

Детали: По его словам, главное во время проведения праздничных мероприятий - обеспечить безопасность граждан.

Вместо парада ветеранов будут приветствовать во дворах, власти пообещали организовать возложение цветов к памятникам и провести митинг.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ