Верещук возмутилась дискуссии относительно того, брать или нет паспорта РФ в оккупации: Что и кому не понятно?

Вице-премьер-министр Ирины Верещук возмутилась, что ее рекомендация жителям временно оккупированных территорий не брать российские паспорта (в противовес рекомендации омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорта РФ, чтобы выжить) вызвала у СМИ вопросы и непонимание.

Источник: Верещук в Telegram, редактор УП Севгиль Мусаева в Facebook

Прямая речь Верещук: "Два дня назад написала пост, где, среди прочего, рекомендовала украинцам на ВОТ не брать российские паспорта. Это почему-то вызвало бурную реакцию в медиа. Уже два дня многие журналисты просят меня объяснить свою позицию. Поэтому я решила написать здесь.

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Прежде всего я всегда рекомендовала нашим людям на временно оккупированных территориях не брать паспорта оккупантов. Я говорю это постоянно с начала полномасштабной войны. Поэтому была искренне удивлена реакцией СМИ на мои слова сейчас.

Также я не очень понимаю, почему я должна объяснять свою рекомендацию не брать вражеские (именно вражеские) паспорта. Что и кому непонятно?"

Детали: Верещук отметила, что понимает, что "жизнь сложная, случаи бывают разные", но подчеркнула, что "человек сам примет решение, исходя из своих жизненных обстоятельств", и это не значит, что она, как министр, должна или может рекомендовать людям брать вражеские паспорта.

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Прямая речь Верещук: "Не должна и не могу. Потому что это не только о документах, но и о ценностях и позиции. Потому что кроме украинцев на ВОТ, есть украинцы, которые покинули ВОТ именно потому, чтобы не брать российские паспорта. Есть украинцы, которые сейчас воюют, именно за то, чтобы на нашей земле не было российских паспортов.

Это моя позиция. Если в таком виде она кому-то непонятна, то "нема на те ради"".

Детали: Она также отметила, что публичная дискуссия СМИ по этому вопросу якобы "вредит информационной безопасности Украины" и посоветовала ее прекратить.

Верещук также добавила, что "внутри власти нет дискуссии относительно вражеских паспортов", и что она с Лубинцом "на одной странице и на одной волне".

Что произошло раньше: Вопросы и непонимание ситуации в медиа возникли тогда, когда два представителя власти озвучили две диаметрально противоположные рекомендации для жителей временно оккупированных территорий относительно того, брать или не брать российские паспорта. Лубинец советовал брать, чтобы выжить, или любым способом покинуть оккупированную территорию. А Верещук рекомендовала не брать вражеский паспорт, по возможности уехать, или ждать ВСУ.

Чтобы разобраться в этом вопросе, редактор УП Севгиль Мусаева опубликовала в Facebook публичное приглашение к дискуссии для омбудсмена Дмитрия Лубинца и вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Лубинец согласился на дискуссию. А Верещук через свою помощницу сказала, что не может прийти в определенное время. Дополнительные сообщения о том, что УП готова перенести дискуссию на удобное для нее время, и вице-премьер, и ее помощница проигнорировали.