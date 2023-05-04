ЕС предлагает 100 млн евро пяти государствам в обмен на снятие импортных ограничений в отношении Украины

Европейская комиссия в среду детализировала предложение финансовой поддержки пяти государств ЕС – Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии – в обмен на снятие односторонних импортных ограничений на сельскохозяйственные товары из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении генерального директората Еврокомиссии по развитию сельского хозяйства.

Поддержка, как и ожидалось, предусматривает выделение из сельскохозяйственного резерва ЕС 100 миллионов евро на поддержку фермеров, которые производят зерновые и масличные культуры в пяти странах-членах ЕС.

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Среди прочего, Еврокомиссия предлагает выделить Болгарии 9,77 миллиона евро, Венгрии – 15,93 миллиона евро, Польше – 39,33 миллиона евро, Румынии – 29,73 миллиона евро и Словакии – 5,24 миллиона евро.

Страны могут дополнить сумму национальными средствами максимум на 200%, в результате чего общая финансовая помощь пострадавшим фермерам составит 300 миллионов евро. Выплаты, как предполагается, будут осуществлены до 30 сентября.

"Поддержка поможет странам-членам, граничащим с Украиной, частично компенсировать проблемы, связанные с логистическими препятствиями, возникающими в результате импорта определенных агропродовольственных товаров из Украины", – отмечает Еврокомиссия.

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В ответ Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязуются отменить односторонние меры по запрету импорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины.

Ожидается, что пакет поддержки пять государств ЕС одобрят на следующем заседании специального комитета по вопросам совместной организации сельскохозяйственных рынков, после чего решение обнародуют в Официальном журнале Евросоюза, и оно вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила одностронние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

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