ЕС предлагает 100 млн евро пяти государствам в обмен на снятие импортных ограничений в отношении Украины

Европейская комиссия в среду детализировала предложение финансовой поддержки пяти государств ЕС – Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии – в обмен на снятие односторонних импортных ограничений на сельскохозяйственные товары из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении генерального директората Еврокомиссии по развитию сельского хозяйства.

Поддержка, как и ожидалось, предусматривает выделение из сельскохозяйственного резерва ЕС 100 миллионов евро на поддержку фермеров, которые производят зерновые и масличные культуры в пяти странах-членах ЕС.

Среди прочего, Еврокомиссия предлагает выделить Болгарии 9,77 миллиона евро, Венгрии – 15,93 миллиона евро, Польше – 39,33 миллиона евро, Румынии – 29,73 миллиона евро и Словакии – 5,24 миллиона евро.

Страны могут дополнить сумму национальными средствами максимум на 200%, в результате чего общая финансовая помощь пострадавшим фермерам составит 300 миллионов евро. Выплаты, как предполагается, будут осуществлены до 30 сентября.

"Поддержка поможет странам-членам, граничащим с Украиной, частично компенсировать проблемы, связанные с логистическими препятствиями, возникающими в результате импорта определенных агропродовольственных товаров из Украины", – отмечает Еврокомиссия.

В ответ Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязуются отменить односторонние меры по запрету импорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидается, что пакет поддержки пять государств ЕС одобрят на следующем заседании специального комитета по вопросам совместной организации сельскохозяйственных рынков, после чего решение обнародуют в Официальном журнале Евросоюза, и оно вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила одностронние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

Больше читайте здесь: Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, ослабившего польский запрет.