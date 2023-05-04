В ГУР заявили, что так называемое "задержание агентов Буданова" − ложь

Главное управление разведки Минобороны назвало дезинформацией заявления российских силовиков о якобы задержании "агентов Буданова", которые якобы готовили теракты во временно оккупированном Крыму.

Источник: сайт ГУР

Прямая речь представителя ГУР МОУ Андрея Юсова: "Заявления российской ФСБ о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма − очередная вражеская дезинформация".

Детали: По словам Юсова, свежие кремлевские фейки свидетельствуют о лишь о том, что российский режим боится Украины и ее спецслужб, в частности разведки.

Представитель ГУР добавил, что оккупанты правильно делают, что боятся, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет.

"Самый безопасный путь для них − добровольно сдаться в руки украинскому правосудию", − подытожил Юсов.

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