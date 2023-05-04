В ГУР заявили, что так называемое "задержание агентов Буданова" − ложь
Главное управление разведки Минобороны назвало дезинформацией заявления российских силовиков о якобы задержании "агентов Буданова", которые якобы готовили теракты во временно оккупированном Крыму.
Источник: сайт ГУР
Прямая речь представителя ГУР МОУ Андрея Юсова: "Заявления российской ФСБ о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма − очередная вражеская дезинформация".
Детали: По словам Юсова, свежие кремлевские фейки свидетельствуют о лишь о том, что российский режим боится Украины и ее спецслужб, в частности разведки.
Представитель ГУР добавил, что оккупанты правильно делают, что боятся, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет.
"Самый безопасный путь для них − добровольно сдаться в руки украинскому правосудию", − подытожил Юсов.
Предыстория:
- 3 мая Федеральная служба безопасности России заявила, что раскрыла "агентов" Главного управления разведки Минобороны Украины, которые якобы планировали серию терактов в Крыму, а также разоблачила схему доставки взрывчатых веществ из Болгарии в Россию.