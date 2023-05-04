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Только за апрель оккупанты убили 190 взрослых и 17 детей в Украине − Зеленский

Ирина БалачукЧетверг, 4 мая 2023, 13:59
Только за апрель оккупанты убили 190 взрослых и 17 детей в Украине − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что только в апреле российские оккупанты убили 207 мирных жителей Украины, среди которых − 17 детей.

Источник: Зеленский во время выступления в Гааге 4 мая

Прямая речь президента: "6 139 − это конкретное количество военных преступлений, совершенных россиянами только в прошлом месяце, следствием чего стала гибель 207 гражданских людей, из них 17 − детей. Еще более 400 гражданских лиц получили ранения". 

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Детали: Зеленский отметил, что это лишь цифры за один месяц, при том, что полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 15-й месяц.

Президент напомнил, что "только вчера Россия убила 23 человека, 48 получили ранения".

Он добавил, что российская агрессия началась более 9 лет назад оккупацией украинского Крыма и войной на Донбассе. И с тех пор были "сотни тысяч военных преступлений, сотни тысяч жертв, миллионы ударов, нанесенных на Донбассе".

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Зеленский призвал вспомнить каждого человека, убитого в Буче, в концентрационных лагерях, которые россияне создали на украинских землях; каждого военного, замученного в российском плену; каждый город, сожженный в результате войны, и пассажиров нидерландского рейса MH17, которые тоже погибли от рук россиян.

Темы: Зеленскийвойнажертвы
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