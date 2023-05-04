Макрон может снова начать звонить Путину – глава МИД Франции

Телефонных разговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Кремля Владимиром Путиным не было с осени 2022 года, однако они могут возобновить контакты.

Об этом в эфире Radio France заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает "Европейская правда".

"Вполне вероятно", что разговоры между Путиным и Макроном возобновятся, отметила Колонна.

"Одной из проблем российской власти сегодня является ее заключение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции", – сказала она.

В то же время, по словам главы французского МИД, для возобновления переговоров Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.

"Путь к переговорам, бесспорно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление так же, как мы помогаем ему политически, дипломатически. Работаем над новым пакетом помощи для Украины", – добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон теряет время, рассматривая любой диалог с Россией.

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В феврале в Кремле жаловались, что лидеры Франции и Германии не инициировали контактов с Владимиром Путиным уже длительное время.