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Макрон может снова начать звонить Путину – глава МИД Франции

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 14:39

Телефонных разговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Кремля Владимиром Путиным не было с осени 2022 года, однако они могут возобновить контакты.

Об этом в эфире Radio France заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает "Европейская правда".

"Вполне вероятно", что разговоры между Путиным и Макроном возобновятся, отметила Колонна.

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"Одной из проблем российской власти сегодня является ее заключение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции", – сказала она.

В то же время, по словам главы французского МИД, для возобновления переговоров Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.

"Путь к переговорам, бесспорно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление так же, как мы помогаем ему политически, дипломатически. Работаем над новым пакетом помощи для Украины", – добавила она.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон теряет время, рассматривая любой диалог с Россией.

В феврале в Кремле жаловались, что лидеры Франции и Германии не инициировали контактов с Владимиром Путиным уже длительное время.

Темы: МакронПутин
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