Макрон може знову почати телефонувати Путіну — глава МЗС Франції

Телефонних розмов між президентом Франції Еммануелем Макроном і главою Кремля Владіміром Путіним не було з осені 2022 року, однак вони можуть поновити контакти.

Про це в ефірі Radio France заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє "Європейська правда".

"Цілком ймовірно", що розмови між Путіним і Макроном поновляться, зазначила Колонна.

"Однією з проблем російської влади сьогодні є її ув'язнення у паралельній реальності, і ми не зацікавлені у посиленні цієї ментальної ізоляції", — сказала вона.

Водночас, за словами глави французького МЗС, для поновлення переговорів Франція має допомогти Україні відновити свої позиції на фронті.

"Шлях до переговорів, безперечно, проходитиме через найкращі результати на місцях. Ось чому ми допомагаємо провести контрнаступ так само, як ми допомагаємо йому політично, дипломатично. Працюємо над новим пакетом допомоги для України", – додала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський вважає, що його французький колега Еммануель Макрон марнує час, розглядаючи будь-який діалог з Росією.

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У лютому в Кремлі жалілися, що лідери Франції та Німеччини не ініціювали контактів з Владіміром Путіним уже тривалий час.