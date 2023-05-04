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ГПСУ задержала херсонца с российскими рублями, который переплывал границу

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 мая 2023, 15:37
ГПСУ задержала херсонца с российскими рублями, который переплывал границу
Фото: ГПСУ

Пограничники задержали жителя Херсона, который пытался переплыть границу Украины с Румынией. При себе он имел российские рубли.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 

Детали: В 150 метрах от украинско-румынской границы военнослужащие отделения "Солотвино" задержали жителя Херсона, который планировал переплывать реку Тиса. 

Среди его личных вещей пограничники обнаружили загранпаспорт, 1450 долларов США и 350 тысяч российских рублей. Происхождение такого количества российских денег херсонец объяснил тем, что во время оккупации города он работал сварщиком и получал заработную плату от захватчиков. Остальную часть средств мужчине передала его родственница, которая в свое время работала в Москве. 

Еще одного "пловца" задержали пограничники отдела "Деловое". Для этого буковинец заранее упаковал сменную одежду, личные вещи и документы в полиэтилен. 

 

Кроме того, на участке этого же отдела пограничники задержали трех студентов Киевских вузов. Для незаконного пересечения госграницы юноши выбрали горный участок, однако надлежащего снаряжения для высокогорных путешествий не имели. Отправляясь в горы, где все еще довольно высокий снежный покров, искатели приключений не взяли с собой даже теплой одежды.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения злоумышленников доставили в пограничное подразделение.

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Темы: Пограничная службаХерсонРумыния
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