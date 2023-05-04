В Москве после "атаки на Кремль" начали глушить сигнал GPS

В российской столице 4 мая начались сбои в работе системы глобального позиционирования GPS (Global Positioning System). Накануне РФ заявила об "атаке на Кремль" беспилотниками, а впереди – День победы 9 мая.

Источник: "Meduza" со ссылкой на Telegram-каналы Baza и Ateo Breaking, РБК, Daily Storm

Детали: Жители Москвы в четверг столкнулись со сбоями в работе GPS, сообщили телеграм-каналы Baza и Ateo Breaking.

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Информацию о проблемах с GPS журналистам РБК подтвердили в поисковой системе "Яндекс".

Представитель компании заявил, что неправильное отображение геопозиции пользователей может быть связано со сбоями в работе спутниковой системы, которая влияет на все сервисы – от навигаторов до фитнес-браслетов.

При этом собеседник агентства отметил, что к сбоям GPS не имеют отношения интернет-сервисы, поскольку приложения получают ошибочную информацию от устройств (смартфонов и планшетов). Почему устройства передают неправильную информацию, в компании не уточнили.

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Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что в Москве начали глушить навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца.

"На время подготовки к Параду Победы будет активирована смена локации GPS. Навигаторы могут работать со сбоями — то есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково", – пишет Baza.

Проблемы с работой GPS также подтвердили изданию Daily Storm в ГЛОНАСС. Там сообщили, что сбои начались 4 мая в "где-то с шести утра". С чем они связаны, не уточняется.

Телеграм-канал Ateo Breaking пишет, что проблемы с определением координат наблюдаются на всей территории Москвы.

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