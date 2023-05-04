В Москве после "атаки на Кремль" начали глушить сигнал GPS
В российской столице 4 мая начались сбои в работе системы глобального позиционирования GPS (Global Positioning System). Накануне РФ заявила об "атаке на Кремль" беспилотниками, а впереди – День победы 9 мая.
Источник: "Meduza" со ссылкой на Telegram-каналы Baza и Ateo Breaking, РБК, Daily Storm
Детали: Жители Москвы в четверг столкнулись со сбоями в работе GPS, сообщили телеграм-каналы Baza и Ateo Breaking.
Информацию о проблемах с GPS журналистам РБК подтвердили в поисковой системе "Яндекс".
Представитель компании заявил, что неправильное отображение геопозиции пользователей может быть связано со сбоями в работе спутниковой системы, которая влияет на все сервисы – от навигаторов до фитнес-браслетов.
При этом собеседник агентства отметил, что к сбоям GPS не имеют отношения интернет-сервисы, поскольку приложения получают ошибочную информацию от устройств (смартфонов и планшетов). Почему устройства передают неправильную информацию, в компании не уточнили.
Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что в Москве начали глушить навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца.
"На время подготовки к Параду Победы будет активирована смена локации GPS. Навигаторы могут работать со сбоями — то есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково", – пишет Baza.
Проблемы с работой GPS также подтвердили изданию Daily Storm в ГЛОНАСС. Там сообщили, что сбои начались 4 мая в "где-то с шести утра". С чем они связаны, не уточняется.
Телеграм-канал Ateo Breaking пишет, что проблемы с определением координат наблюдаются на всей территории Москвы.
Предыстория:
- Администрация президента России заявила, что в ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата якобы атаковали кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина. Официально российские власти сообщили о происшествии аж после обеда в среду. В Кремле заявили, что за "покушением" на Путина стоят Киев и Вашингтон.
- Украинские официальные лица причастность к атаке дронов отрицают. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "не атакует ни Путина, ни Москву".
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал российские обвинения "нелепыми". "США не принимали в этом никакого участия. Песков просто лжет", – сказал Кирби.