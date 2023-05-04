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Зеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 22:43
Зеленскому в Нидерландах показали ЗРК Patriot, артиллерию и бронемашины, которые поедут в Украину
Владимир Зеленский в Нидерландах увидел образцы вооружения, которое передадут Украине, фото ОПУ

В рамках визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский визуально ознакомился с военной техникой, которую государство пообещало передать украинским войскам для противостояния российскому вторжению.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Также сайт президента сообщил, что Зеленский на базе ВВС Нидерландов встретился с украинскими военными и ознакомился с образцами вооружения, которое передается Украине.

ЗРК
ЗРК "Patriot"
Фото Офиса президента Украины

Сибига опубликовал на своей Facebook-странице фото с несколькими единицами военной техники, заявив, что Нидерланды – одна из стран-лидеров в помощи Украине.

Он отметил, что президент Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и своего приятеля премьер-министра Марка Рютте за сильную непоколебимую поддержку.

"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы. Спасибо", – написал Сибига.

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Сам Зеленский отметил: "Здесь и сейчас мы видим, что такое помощь и что такое защита жизни. Это самая почетная миссия – делать все, чтобы жизнь победила. Оружие с этой базы, которое помогает нашим защитникам, будет беречь жизнь – нормальную, свободную, основанную на уважении жизнь украинцев и всех европейцев".

Президент Украины прибыл в Нидерланды поздно вечером в среду с неожиданным визитом. В четверг он выступил перед членами парламента в Сенате. 

Также Зеленский посетил Международный уголовный суд (МУС). Выступая в Гааге, Зеленский раскритиковал идею "гибридного трибунала" для наказания за преступление агрессии России.

Позже он провел пресс-конференцию вместе с премьер-министром Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, на которой речь шла о поставке в Украину F-16.

Темы: ЗеленскийНидерландыоружиепомощь Украине
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