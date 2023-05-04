Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 4 травня 2023, 22:43
Зеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
Володимир Зеленський у Нідерландах побачив зразки озброєння, яке передадуть Україні, фото ОПУ

У рамках візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський візуально ознайомився з військовою технікою, яку держава пообіцяла передати українським військам для протистояння російському вторгненню.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Також сайт президента повідомив, що Зеленський на базі ВПС Нідерландів зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні.

Реклама:
ЗРК
ЗРК "Patriot"
Фото Офісу президента України

Сибіга опублікував на своїй Facebook-сторінці фото з кількома одиницями військової техніки, заявивши, що Нідерланди – одна з країн-лідерів у допомозі Україні.

Він зазначив, що президент Зеленський особисто подякував воїнам, персоналу, парламенту, уряду та своєму приятелю прем'єр-міністру Марку Рютте за сильну непохитну підтримку.

"Прямо звідси вся техніка буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для перемоги. Дякуємо", – написав Сибіга.

ВІДЕО ДНЯ

Сам Зеленський зазначив: "Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога та що таке захист життя. Це найпочесніша місія – робити все, щоб життя перемогло. Зброя із цієї бази, яка допомагає нашим захисникам, берегтиме життя – нормальне, вільне, ґрунтоване на повазі життя українців та всіх європейців".

Президент України прибув до Нідерландів пізно ввечері в середу з несподіваним візитом. У четвер він виступив перед членами парламенту в Сенаті. 

Також Зеленський відвідав Міжнародний кримінальний суд (МКС). Виступаючи в Гаазі, Зеленський розкритикував ідею "гібридного трибуналу" для покарання за злочин агресії Росії.

Пізніше він провів пресконференцію разом із прем'єр-міністром Марком Рютте та прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, на якій ішлося про поставку в Україну F-16.

Теми: ЗеленськийНідерландизброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Нові вибухи прогриміли в Севастополі: окупанти заявили про дрон на аеродромі
У Москві після "атаки на Кремль" почали глушити сигнал GPS
У рамках проєкту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів БПЛА
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: