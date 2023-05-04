Зеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

У рамках візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський візуально ознайомився з військовою технікою, яку держава пообіцяла передати українським військам для протистояння російському вторгненню.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Також сайт президента повідомив, що Зеленський на базі ВПС Нідерландів зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні.

ЗРК "Patriot" Фото Офісу президента України

Сибіга опублікував на своїй Facebook-сторінці фото з кількома одиницями військової техніки, заявивши, що Нідерланди – одна з країн-лідерів у допомозі Україні.

Він зазначив, що президент Зеленський особисто подякував воїнам, персоналу, парламенту, уряду та своєму приятелю прем'єр-міністру Марку Рютте за сильну непохитну підтримку.

"Прямо звідси вся техніка буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для перемоги. Дякуємо", – написав Сибіга.

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Сам Зеленський зазначив: "Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога та що таке захист життя. Це найпочесніша місія – робити все, щоб життя перемогло. Зброя із цієї бази, яка допомагає нашим захисникам, берегтиме життя – нормальне, вільне, ґрунтоване на повазі життя українців та всіх європейців".

Президент України прибув до Нідерландів пізно ввечері в середу з несподіваним візитом. У четвер він виступив перед членами парламенту в Сенаті.

Також Зеленський відвідав Міжнародний кримінальний суд (МКС). Виступаючи в Гаазі, Зеленський розкритикував ідею "гібридного трибуналу" для покарання за злочин агресії Росії.

Пізніше він провів пресконференцію разом із прем'єр-міністром Марком Рютте та прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, на якій ішлося про поставку в Україну F-16.