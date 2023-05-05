Россияне атаковали Херсонщину 538 снарядами, ранили трех человек
Пятница, 5 мая 2023, 07:32
За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов Херсонской области, выпустив 538 снарядов из различного вооружения, ранения получили три человека.
Источник: руководитель военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Детали: Враг обстреливал Херсонщину из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.
Город Херсон россияне обстреляли 5 раз.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода в Бериславе.
Из-за российской агрессии три человека получили ранения.