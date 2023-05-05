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Россияне атаковали Херсонщину 538 снарядами, ранили трех человек

Ольга ГлущенкоПятница, 5 мая 2023, 07:32
Россияне атаковали Херсонщину 538 снарядами, ранили трех человек
Обстрел Херсонщины. Иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов Херсонской области, выпустив 538 снарядов из различного вооружения, ранения получили три человека.

Источник: руководитель военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: Враг обстреливал Херсонщину из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.

Город Херсон россияне обстреляли 5 раз.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода в Бериславе.

Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Темы: Херсонская областьобстрел
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