Россияне атаковали Херсонщину 538 снарядами, ранили трех человек

За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов Херсонской области, выпустив 538 снарядов из различного вооружения, ранения получили три человека.

Источник: руководитель военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: Враг обстреливал Херсонщину из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.

Город Херсон россияне обстреляли 5 раз.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода в Бериславе.

Из-за российской агрессии три человека получили ранения.