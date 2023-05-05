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Оккупанты депортировали в Дагестан 50 детей с Луганщины − Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 5 мая 2023, 13:23
Оккупанты депортировали в Дагестан 50 детей с Луганщины − Сопротивление
Дети. Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Российские захватчики продолжают похищать украинских детей, в частности, вывезли в Дагестан 50 детей с временно оккупированной Луганщины.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Детей из Луганской области, без родителей, под предлогом оздоровления вывезли в республиканский центр "Солнечный берег", расположенный в Дагестане. Организаторами кражи детей являются − "Женское движение единой России", то есть представители партии Владимира Путина".

Детали: По данным ЦНС, в таких лагерях перед детьми выступают российские пропагандисты, которые навязывают кремлевское видение российского вторжения в Украину. При этом, часто детей не возвращают родителям, если те не приезжают за ними лично.

Сопротивление отмечает, что таким образом детей делают заложниками, чтобы выманить родителей и оставить их в России, потому что обратно семьи уже не пускают.

"Это является еще одним примером политики геноцида, которую проводят россияне на ВОТ. Враг пытается уничтожить самоидентичность целого поколения украинцев, чтобы уничтожить нашу нацию", − подытожили в Сопротивлении.

Темы: Луганская областьоккупациядетидепортация
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