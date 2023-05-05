Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты депортировали в Дагестан 50 детей с Луганщины − Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 5 мая 2023, 13:23
Оккупанты депортировали в Дагестан 50 детей с Луганщины − Сопротивление
Дети. Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Российские захватчики продолжают похищать украинских детей, в частности, вывезли в Дагестан 50 детей с временно оккупированной Луганщины.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Детей из Луганской области, без родителей, под предлогом оздоровления вывезли в республиканский центр "Солнечный берег", расположенный в Дагестане. Организаторами кражи детей являются − "Женское движение единой России", то есть представители партии Владимира Путина".

Реклама:

Детали: По данным ЦНС, в таких лагерях перед детьми выступают российские пропагандисты, которые навязывают кремлевское видение российского вторжения в Украину. При этом, часто детей не возвращают родителям, если те не приезжают за ними лично.

Сопротивление отмечает, что таким образом детей делают заложниками, чтобы выманить родителей и оставить их в России, потому что обратно семьи уже не пускают.

"Это является еще одним примером политики геноцида, которую проводят россияне на ВОТ. Враг пытается уничтожить самоидентичность целого поколения украинцев, чтобы уничтожить нашу нацию", − подытожили в Сопротивлении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьоккупациядетидепортация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: