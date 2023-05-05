Россияне ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами
Пятница, 5 мая 2023, 13:47
Российская авиация 5 мая снова атаковала Херсонскую область управляемыми авиабомбами − зафиксировано четыре "прилета", разрушена церковь, ранен человек.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Детали: В частности, оккупанты били по селам Веселое и Казацкое Новокаховской общины.
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В Веселом из-за обстрела разрушено здание церкви и повреждены дома местных жителей. Один человек получил ранения, его госпитализировали в Херсон.
В общем россияне в упомянутых населенных пунктах повредили около 12 жилых домов.