Россияне ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами

Российская авиация 5 мая снова атаковала Херсонскую область управляемыми авиабомбами − зафиксировано четыре "прилета", разрушена церковь, ранен человек.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Детали: В частности, оккупанты били по селам Веселое и Казацкое Новокаховской общины.

Реклама:

В Веселом из-за обстрела разрушено здание церкви и повреждены дома местных жителей. Один человек получил ранения, его госпитализировали в Херсон.

В общем россияне в упомянутых населенных пунктах повредили около 12 жилых домов.