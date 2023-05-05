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Россияне ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами

Ирина БалачукПятница, 5 мая 2023, 13:47
Россияне ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами
Скриншот из google.maps

Российская авиация 5 мая снова атаковала Херсонскую область управляемыми авиабомбами − зафиксировано четыре "прилета", разрушена церковь, ранен человек.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Детали: В частности, оккупанты били по селам Веселое и Казацкое Новокаховской общины.

В Веселом из-за обстрела разрушено здание церкви и повреждены дома местных жителей. Один человек получил ранения, его госпитализировали в Херсон.

В общем россияне в упомянутых населенных пунктах повредили около 12 жилых домов.

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Темы: Херсонская областьвойна
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