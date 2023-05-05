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Одессита, который сдал позиции ПВО, посадили на 15 лет

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 15:06
Одессита, который сдал позиции ПВО, посадили на 15 лет
Фото: прокуратура

К 15 годам за решеткой приговорен житель Одессы, который за 70 тысяч грн сдал спецслужбам России места дислокации систем ПВО.

Источник: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: Прокуроры доказали, что мужчина, будучи сторонником России, за вознаграждение собирал для спецслужб РФ информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, места дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.

В частности, осужденный установил и зафиксировал на видео базирование средств противовоздушной обороны в Одессе. При этом свою "помощь" предатель оценил в 70 000 грн.

Для сбора разведывательной информации он выезжал в разные районы города и пригорода, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов.

Информатора врага задержали во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб РФ с помощью одного из мессенджеров.

Он осужден по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится под стражей.

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Темы: прокуратураОфис генпрокурораОдессаПВО
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