Одессита, который сдал позиции ПВО, посадили на 15 лет

К 15 годам за решеткой приговорен житель Одессы, который за 70 тысяч грн сдал спецслужбам России места дислокации систем ПВО.

Источник: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Прокуроры доказали, что мужчина, будучи сторонником России, за вознаграждение собирал для спецслужб РФ информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, места дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.

В частности, осужденный установил и зафиксировал на видео базирование средств противовоздушной обороны в Одессе. При этом свою "помощь" предатель оценил в 70 000 грн.

Для сбора разведывательной информации он выезжал в разные районы города и пригорода, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов.

Информатора врага задержали во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб РФ с помощью одного из мессенджеров.

Он осужден по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас мужчина находится под стражей.