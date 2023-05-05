Кулеба объяснил, что даст Украине решение ЕС о 1 млрд для совместной покупки боеприпасов

Долгожданное одобрение Советом ЕС финансирования совместных закупок боеприпасов на 1 млрд евро укрепляет долгосрочные оборонные возможности и устойчивость Украины для победы над российской агрессией.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в пятницу в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую долгожданное одобрение Советом ЕС второго транша в размере 1 миллиарда евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Этот шаг укрепляет долгосрочные оборонные возможности и устойчивость Украины для победы над российской агрессией", – убежден министр.

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Совет Европейского Союза в пятницу принял решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира в рамках своей инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.

Средства, как согласовали на неделе постоянные представители государств-членов ЕС, будут направлены производителям в ЕС и Норвегии, при этом компоненты для производства могут закупаться и за пределами этих стран.

I welcome the EU Council’s long-awaited approval of the second €1 billion tranche for the joint procurement of ammunition for Ukraine. This step strengthens Ukraine’s long-term defence capabilities and resilience in order to defeat Russian aggression. ВИДЕО ДНЯ May 5, 2023

Эта компромиссная формула призвана решить спор между отдельными членами Евросоюза, которые не могли договориться, будут ли заключаться контракты на закупку боеприпасов с третьими государствами.

Миллиард евро выделяется в дополнение к такой же сумме, направленной на компенсацию военной помощи Украине государствам-членам ЕС. Ее Совет Евросоюза утвердил еще в середине апреля.