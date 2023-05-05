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Кулеба объяснил, что даст Украине решение ЕС о 1 млрд для совместной покупки боеприпасов

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 21:17

Долгожданное одобрение Советом ЕС финансирования совместных закупок боеприпасов на 1 млрд евро укрепляет долгосрочные оборонные возможности и устойчивость Украины для победы над российской агрессией.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в пятницу в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую долгожданное одобрение Советом ЕС второго транша в размере 1 миллиарда евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Этот шаг укрепляет долгосрочные оборонные возможности и устойчивость Украины для победы над российской агрессией", – убежден министр.

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Совет Европейского Союза в пятницу принял решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира в рамках своей инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.

Средства, как согласовали на неделе постоянные представители государств-членов ЕС, будут направлены производителям в ЕС и Норвегии, при этом компоненты для производства могут закупаться и за пределами этих стран.

Эта компромиссная формула призвана решить спор между отдельными членами Евросоюза, которые не могли договориться, будут ли заключаться контракты на закупку боеприпасов с третьими государствами.

Миллиард евро выделяется в дополнение к такой же сумме, направленной на компенсацию военной помощи Украине государствам-членам ЕС. Ее Совет Евросоюза утвердил еще в середине апреля.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСоружие
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